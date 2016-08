Beeindruckende Bilder eines schweren Sturms auf dem Weg in Richtung Hawaii. Nasa-Aufnahmen zeigen wie dieser Hurrikane über dem pazifischen Ozean vom All aus bestaunt werden kann. Der Hurrikane hat den Namen Madeline bekommen und es wird damit gerechnet, dass er am Mittwoch auf die hawaiianische Inselgruppe trifft. Während die Astronauten der Internationalen Raumstation in der Schwerelosigkeit um den Globus rotieren, wird bei dem Sturm mit Windgeschwindigkeiten von rund 193 Kilometern pro Stunde gerechnet. Und auf den Hurrikan Madeline folgt bereits ein weiterer Sturm. Er wurde auf den Namen Lester getauft.