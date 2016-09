Bei einer schweren Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind mindestens 29 Menschen verletzt worden. Die Sicherheitsbehörden gingen von einer Straftat, aber derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, wie Bürgermeister Bill de Blasio am Samstagabend mitteilte. Es gebe weder Hinweise auf eine Terrorverbindung noch eine konkrete Terrordrohung. Die genaue Ursache der Detonation stehe noch nicht fest, erste Erkenntnisse deuteten aber darauf hin, dass sie "absichtlich herbeigeführt" worden sei, sagte New Yorks Bürgermeister weiter. In der Nähe des Explosionsortes wurde eine weitere Stelle untersucht. Zuvor hatte die Polizei über Twitter mitgeteilt, möglicherweise sei "einen zweiten Sprengsatz" gefunden worden. Hunderte Menschen flohen vom Ort der Detonation an einer belebten Durchgangsstraße. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden und sperrte Straßen weiträumig ab.