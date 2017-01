Zeitraffer-Video zeigt, wie Peking in Smog eingehüllt wird

Wie aus dem nichts zieht sie auf - die weiße Gefahr. Dieses Zeitraffervideo zeigt, wie eine Smog-Wolke Chinas Millionenmetropole Peking einhüllt. Seit Freitag sind die Feinstaubwerte in vielen Städten Chinas deutlich überschritten. Erst zum Ende der Woche rechnen die Behörden mit einer Entwarnung. Bis dahin gilt in Peking die zweithöchste Alarmstufe "Orange". Feinstaubgefahr herrscht vor allem im Norden Chinas. Bei kaltem Wetter im Winter steigt rapide der Energiebedarf. Dieser wird vor allem durch Kohlekraftwerke gedeckt. Umweltorganisationen werfen der chinesischen Regierung seit langem vor, nicht entschlossen genug gegen den Smog vorzugehen. Schon Mitte Dezember hatte eine gewaltige Smog-Glocke das Leben von Millionen Menschen in Nordchina über Tage gefährdet.