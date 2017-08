Tanker rammt US-Zerstörer - Loch im Rumpf

Ein großes Loch klafft auf der Backbord-Seite der USS John S. McCain. Der Zerstörer war am Montag in der Nähe von Singapur mit einem Tanker zusammengestoßen, konnte aber mit eigener Kraft eine Marine-Basis anlaufen. Die Außenhülle wurde bei der Kollision beschädigt. Teile des Schiffs liefen in der Folge voll Wasser, darunter Maschinen- aber auch Mannschaftsräume, so die US-Navy. Zahlreiche Besatzungsmitglieder gelten noch als vermisst, Schiffe und Boote aus Singapur beteiligten sich am Rettungseinsatz. Mehrere Menschen wurden mit einem Helikopter in ein Krankenhaus ausgeflogen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch nicht bekannt. Es ist der zweite Zwischenfall dieser Art binnen weniger Wochen. Im Juni war ein US-Zerstörer vor der Küste Japans beinahe untergegangen, nachdem er mit einem philippinischen Containerschiff zusammenstieß. Damals kamen auf dem amerikanischen Schiff sieben Besatzungsmitglieder ums Leben. Mehrere Kommandeure wurden daraufhin von ihren Posten entfernt. Die John S. McCain dient unter anderem der Raketenabwehr.