Bei einem Zugunglück im Nordosten Bulgariens sind nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Am Samstagvormittag gingen die Behörden von mindestens fünf Toten aus, mehr als zwanzig Menschen seien verletzt worden. Die Zahl der Toten können weiter steigen. In der Nähe des Dorfes Hitrino war ein Güterzug entgleist und explodiert. Gebäude in der Umgebung seien beschädigt oder gänzlich zerstört worden, so die Polizei. Der Grund für die Entgleisung des Zugs war am Samstagmittag noch unklar. BEWOHNER VON HITRINO "Eine absolut schrecklich Explosion, unser Haus hat gewackelt. Viele Häuser im unteren Teil des Dorfes sind zerstört worden und ausgebrannt. Es gibt Tote. Das ist gegen fünf Uhr passiert, ich bin nicht sicher, habe nicht auf meine Uhr gesehen. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein, dann haben sich zwei Waggons und die Lokomotive gelöst und der Rest des Zuges ist entgleist. Wer weiß, was in den Tanks war. Irgendwas scheint gegen die Häuser geschwappt und in Flammen aufgegangen zu sein." BEWOHNER VON HITRINO "Ich wohne nur eine Straße weiter, es war furchtbar. Ich konnte erst weglaufen, dann hat mich die Druckwelle erwischt." An Bord befand sich unter anderem flüssiges Gas. Nach dem Vorfall versuchten rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr, den Brand zu löschen und Überlebende zu bergen. Die Behörden der Stadt Schumen riefen die Bewohner auf, Blut zu spenden. Verletzte wurden in das örtliche Krankenhaus gebracht.