Friseursalon kassiert Shitstorm für Informationsaushang

Ein harmloser Zettel an einem Friseursalon im sächsischen Zwickau sorgt für Aufregung und rechte Hetze. Die Friseurkette "Klier" teilte ihren Kundinnen mit, dass sie in der Filiale im Einkaufszentrum "Zwickau Arcaden" vorübergehend nicht bedient werden können:

"Sehr geehrte Kundschaft, aus personalbedingten Gründen bedienen wir vom 10.07. - 15.07.17 ab 16.00 Uhr keine Damenkunden. In diesem Zeitraum haben wir einen syrischen Herrenfriseur im Salon, der ausschließlich nur Herren bedient."





Nachdem das Foto des Zettels mehrfach geteilt wurde, brach in den Kommentaren der Shitstorm los. Einige User beschimpften den Friseur und empörten sich über das Verhalten. Der Grund für den Hinweis an der Ladentür hat aber weder mit Politik noch mit Rücksichtnahme auf vermeintlich kulturelle Gepflogenheiten in Syrien zu tun. Die Friseurkette stellt klar: Der Mitarbeiter aus Syrien ist in seiner Heimat ausschließlich zum Herrenfriseur ausgebildet worden. Er habe keine beruflich-fachliche Qualifikation, einen Damen-Haarschnitt auszuführen.