New York - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger weiter zurückgehalten. Am Ende der Woche steht der wichtige Arbeitsmarktbericht an. Der Dow Jones gab zum Börsenschluss um 0,21 Prozent auf 19 899,29 Punkte nach. Der Eurokurs legte weiter kräftig zu und pendelte zuletzt um die Marke von 1,06 US-Dollar.