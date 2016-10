Ein Kleinkind mit einem Krokodil. Bei den meisten Eltern gehen da die Alarmglocken an. Nicht so bei Jason McDonald. Der 35-jährige Vater leitet eine Krokodilfarm im Colorado. Sohnemann JJ ist mit dem Tieren aufgewachsen. Vor dem Baby-Alligator hat der Zweijährige daher keine Berührungsängste. Gekonnt packt JJ das Tier erst am Schwanz und umgreift dann seinen Kopf. Beigebracht habe der Vater ihm den Trick nicht. JJ habe seinen Vater jedoch dutzende Male zur Arbeit begleitet. Dabei hat er sich offenbar einiges abgeschaut. Für Papa Jason hat der Umgang mit den Tieren auch einen pädagogischen Aspekt. „Es ist wichtig, dass Kinder lernen, dass Raubtiere keine Monster sind. Man muss Lernen, ihr Verhalten zu verstehen.“ Wer weiß: Vielleicht hat Jason den Nachfolger für seine Farm ja bereits gefunden.