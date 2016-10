Die erste große Liebe ist meist ein schwieriges Unterfangen. Ist der große Schwarm erst entdeckt, schwirren die Schmetterlinge durch den Bauch - aber wie geht es weiter? Wie wird der oder die Angebetete aufmerksam? Und wie gesteht man schließlich seine Liebe? Fragen über Fragen, die sich frisch Verliebten stellen - besonders, wenn sie noch im Schulalter sind und wenige Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht haben.

Ein englischer Fünftklässler scheint diese Probleme sehr souverän gelöst zu haben. Der offenbar schwer verknallte Schuljunge schickte seiner Klassenkameradin Abby kurzerhand einen Liebesbrief. So weit nicht ungewöhnlich. Doch das Liebesgeständnis des Jungen strotzte so vor Romantik, dass der Brief, nachdem der Onkel des Mädchens ihn auf reddit gepostet hatte, sofort viral ging.

"Ich fühlte mich, als hätte ich jedes Pokémon"

"Deine Augen erinnern mich an den Abendhimmel. Mein Herz fühlte sich an wie gebrochenes Glas, bis ich dich sah", schmachtet der verliebte Klassenkamerad. Seine Vorstellungen von Romantik sind dabei allerdings noch etwas seltsam: "Ich fühlte mich, als hätte ich jedes Pokémon. Ich liebe es, wie du Zelda spielst, auch wenn die Leute glauben, dass es komisch ist." Ob er damit das Herz von Abby berührt? Er hofft es jedenfalls sehr: "Wenn du mich mögen würdest, wäre das mein erster Sieg überhaupt."



Auch optisch hat sich der Junge, dessen auf dem Brief verdeckter Name mit W beginnt, viel Mühe gegeben: Seinen in wackliger Kinderschrift geschriebenen Text hat er auf eine Karte geklebt und diese mit goldenen Sternen verziert. Und statt Punkten setzte er auf jedes "i" ein Herz - da weiß jemand, wie es geht.

"Ganz klar Shakespeare"

Die Nutzer auf reddit sind derweil hin und weg von der herzigen Liebeserklärung. Mehr als 6000 User haben den Post bisher empfohlen. "Es bringt nichts, den Namen zu überdecken, ganz klar Shakespeare", scheut einer von ihnen nicht einmal den Vergleich mit dem größten aller Liebesdichter.

Aber hat die süße Geschichte auch ein Happy End? Danach sieht es leider nicht aus. Abby hat ihren Verehrer trotz aller Mühe abblitzen lassen, erzählt ihr Onkel: "Sie sagte aber, dass sie Freunde bleiben und weiter im Kunstunterricht über Zelda sprechen werden." Der Autor des Briefs wird hoffentlich darüber wegkommen - mit solchen Liebeserklärungen dürfte er in Zukunft noch manches Frauenherz zum Schmelzen bringen.