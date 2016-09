Jochen König sitzt barfuß in der Sandkiste. Es ist warm, blauer Himmel, halb Friedrichshain scheint heute am Comeniusplatz unterwegs zu sein: Eitle Hipster, ein paar Renter, auf den Bänken direkt an der Schaukel hat ein Dutzend Mütter Quartier bezogen und wacht über den Nachwuchs. König wischt sich den blonden Haarschopf aus dem Gesicht, will ein wenig dösen, während seine kleine Fritzi leichtfüßig auf dem Kletterbaum balanciert. Sie will Aufmerksamkeit, ruft "Mama!, Mama!", und weil König nicht sofort reagiert, gleich nochmal lauter: "Mamaa! Maamaaa!". Mit inquisitorischer Präzision streifen die Blicke der Müttergruppe nun über den Spielplatz: Wer ist die Frau, die da ihr Kind vernachlässigt? Geht ja gar nicht! Als Fritzi vom Gerüst springt und zielstrebig ihrem Vater in die Arme läuft, schauen sie verdutzt. Sie können ja nicht ahnen, dass der Papa seine Tochter weitgehend allein erzieht und sie ihn deswegen "Mama" nennt.

König ist einer von rund 160.000 alleinerziehenden Vätern hierzulande, die mindestens ein Kind als Hauptbezugsperson betreuen. Und obwohl ihre Zahl mit dem Anstieg der Scheidungsraten enorm gewachsen ist, kann man sie auch im Jahr 2016 noch getrost als Exoten betrachten. Im Falle einer Trennung ist Erziehung noch immer Müttersache, der Frauenanteil bei Alleinerziehenden liegt bei 90 Prozent. Doch während die häufig dramatische Lebenssituation der alleinerziehenden Mütter schon oft – und sehr zu Recht! - thematisiert worden ist, bleibt für die konkreten Sorgen der Single-Väter meist nicht mehr als eine Fußnote. Gerecht ist das nicht, immerhin leisten auch die alleinerziehenden Väter unter widrigen Umständen Großartiges für die Entwicklung ihrer Kinder.

Kopfüber stürzt sich Papa in die Mama-Rolle

So wie Jochen König. Die Schwangerschaft vor acht Jahren kommt unerwartet, er ist 27, Fritzis zukünftige Mutter 24, es ist eine Liebe unter Studenten. Sie steht kurz vor dem Berufseintritt, kann sich keine klassische Beziehung vorstellen, auch keine Kinder und noch weniger das Muttersein. Er dagegen schon. Sie reden viel in diesen Tagen, auch über Abtreibung. Sie beschließen, das Kind zu bekommen und fassen einen ungewöhnlichen Plan: Kurz vor der Entbindung zieht auch sie nach Friedrichshain, um in der Nähe zu sein, er geht für zwölf Monate in Elternzeit und nimmt Fritzi schon bald nach der Geburt zu sich.

Kopfüber stürzt er sich in die Mutterrolle: Er füttert Fritzi mit der Flasche, kocht ihr Brei, wechselt Windeln, liest Geschichten vor und legt sie auf seinen Bauch, wenn sie nicht schlafen kann. Nur Fingernägel schneiden, das traut er sich nicht, weil ihre Hände noch so winzig sind. Wie man ein Kleinkind versorgt, lernt er von anderen Müttern, männliche Rollenvorbilder sind schlichtweg nicht vorhanden. Es ist eine intensive Zeit, auf pure Euphorie folgen tiefe Krisen, Nachtschlaf wird zum Luxusgut. "Einmal wollte Fritzi einfach nicht aufhören zu weinen", erzählt König. "Ich habe wirklich alles probiert und war irgendwann so verzweifelt, dass ich spät nachts Fritzis Mutter angerufen habe." Als sie eintrifft, sitzt Vater Jochen weinend auf dem Küchenboden. Und Fritzi schläft nebenan seelenruhig in ihrem Bettchen.

Die Gesellschaft ist voll auf Mutter gepolt

Dass Fritzi ihn "Mama" nennt, stört König überhaupt nicht: "Sie fing im Kindergarten damit an, hat mich einfach so tituliert, wie auch all die anderen Kinder ihre dichtesten Bezugspersonen nannten. Woher hätte sie es denn damals besser wissen sollen mit ihren zwei Jahren?" Inzwischen ist es aber nur noch ein Running Gag zwischen den beiden, weil die Leute dann immer so lustig gucken. Ärgerlich findet König ganz andere Dinge: Das Phlegma mancher Berliner Behörden etwa, die auch im dritten Anlauf nicht verstehen wollen, dass seine Tochter tatsächlich bei ihm lebt. Oder die Mitarbeiter des Kindergartens: "Ich habe Fritzi damals angemeldet, habe alle E-Mails geschrieben und sie jeden Tag hingebracht und abgeholt – und wen rufen die an, als sich Fritzi die Knie aufschlägt? Natürlich ihre Mutter!"

Alleinerziehnde Hier finden Sie Hilfe Verband alleinerziehender Mütter und Väter Mit Beratungsstellen in vielen Bundesländern www.vamv.de VÄTER e.V. Info-Portal für den Mann mit Kind - mit Empfehlungen, Erfahrungsaustausch und Beratungen. www.vaeter.de Jochen König Autor und alleinerziehender Vater www.jochenkoenig.net Buchtipp: Jochen König – Mama, Papa, Kind Von Singles, Co-Eltern und anderen Familien 192 Seiten Verlag Herder 16,99 Euro





In der Lebenswirklichkeit vieler Alleinerziehender geht es längst nicht so einvernehmlich zu wie damals bei König und seiner Partnerin. Den Trennungen geht zumeist ein langwieriger und schmerzhafter Auflösungsprozess voran, das Vertrauen ist weg, die Atmosphäre vergiftet, oft genug folgen gerichtliche Auseinandersetzungen über Unterhalt oder Aufenthaltsbestimmungsrecht. Für die Väter kommt verschärfend hinzu, dass ihnen die Familiengerichte den Nachwuchs überwiegend nur dann zusprechen, wenn bei der Ex-Partnerin gravierende Probleme vorliegen, etwa Alkoholsucht oder psychische Erkrankungen. Eine schwere Hypothek für eine junge Ein-Eltern-Familie, deren Oberhaupt oft schon angezählt ist, bevor die Dreifachbelastung aus Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung überhaupt richtig losgeht.

Die Kinder sollten entscheiden - und zogen zu Papa

"Als sich meine Frau nach 13 Ehejahren von mir trennte, fühlte sich das an, als würde man mir ein Brett mit voller Wucht vor den Kopf schlagen", erzählt Kai Schwabe. Seine Frau kam aus dem Urlaub zurück und stellte den heute 44-jährigen Heilerziehungspfleger aus Niedersachsen vor vollendete Tatsachen. Die drei Kinder, zwei Töchter von vier und zehn sowie ein Sohn von sieben Jahren, sollen selbst entscheiden, bei wem sie bleiben möchten. Die beiden älteren wählen den Vater. Der will danach die beklemmende Situation unter dem gemeinsamen Dach möglichst schnell beenden. "Alleinerziehender Vater sucht dringend Wohnung", schreibt er in ein Online-Portal und wird schon bald fündig. Keine zwei Monate später bezieht er die neue Wohnung. "Das war der Neustart", sagt Schwabe. "Ich habe damals meine Trauer heruntergeschluckt um mir gesagt: 'Jetzt erst recht'!"

Familienfreundliche Arbeitgeber sind ein Segen!

Und Schwabe hat nochmal Glück: Sein Arbeitgeber kommt ihn entgegen, reduziert seine Wochenstunden und gewährt ihm eine Gleitzeit, damit er sich um die Kinder kümmern kann. Von einer solchen Flexibilität können andere Alleinerziehende nur träumen, die Vaterambitionen von Arbeitnehmern stoßen in vielen Chefetagen meistens nicht auf große Gegenliebe. Finanziell wird es für Schwabe jetzt enger, doch erst ist ein findiger Typ, nutzt die gewonnene Zeit auch für kleine Arbeiten im Bekanntenkreis oder verkauft Sachen auf eBay. Außerdem kocht er gern und kann auch mit wenig Geld, eine anständige Mahlzeit zubereiten. "Am schwersten ist es natürlich mit den vielen Wünschen der Kinder. Aber ich habe ihnen beigebracht, dass man im Leben nicht immer alles sofort haben kann, und dass es sich lohnt zu sparen."

Schaut man auf die wirtschaftliche Situation, so geht es alleinerziehenden Vätern in der Regel finanziell etwas besser als ihren weiblichen Pendants: Ihr Einkommen ist höher, weil sie vorher bereits häufiger in Vollzeit gearbeitet haben, auch übernehmen sie die Kinder oftmals erst, wenn sie bereits älter sind, im Durchschnitt mit 46 Jahren, und gefestigter im Leben stehen. Die Väter sind dadurch seltener von Armut bedroht als alleinerziehende Mütter, ihr Pro-Kopf-Einkommen nach der Trennung sinkt gerade mal um vier Prozent – bei den Frauen sind es 27. Allerdings bedeutet die Ein-Eltern-Familie auch für rund ein Drittel der Väter ein Leben am Existenzminimum.

Ein Vater, drei Mütter - Die Welt ist ein verrückter Ort

Trotz aller damit verbundenen Einschränkungen: Jochen König hat seine Entscheidung für Fritzi und seine Vaterschaft noch nie bereut. Mit ihrer Mutter ist er nicht mehr zusammen, hat jedoch mit ihr eine neue Regelung gefunden, bei sie Fritzi etwas häufiger zu sich nimmt. Er arbeitet nun als Autor und hält als Sozialpädagoge Vorträge in einem Museum. Er ist sogar ein weiteres Mal Vater geworden. Lynn heißt die Kleine, die am Heiligabend vor eineinhalb Jahren zur Welt kam.

Er hat dieses Mal einen noch ungewöhnlicheren Weg gewählt: Die Mutter ist Teil eines lesbischen Paares, mit dem er sich im Wechselmodell die Erziehung teilt. Im Netz, wo er über seine Vatererlebnisse schreibt, ist er dafür stark angefeindet worden – eine solche Form der "Co-Elternschaft" geht dann doch vielen zu weit. Wichtiger ist ihm allerdings, was Fritzi denkt: "Ich habe offen mit ihr darüber gesprochen, und sie hat es gut aufgenommen, sie liebt ihre kleine Schwester sehr. Als wir neulich bei meinem Geburtstag mit unseren bunten Familie zusammensaßen, jubelte sie sogar: 'Prima, jetzt gibt es in meiner Familie nicht nur einen tollen Vater, sondern auch noch drei Mütter'."

Einen neue Frau zu finden ist als "Super-Papa" schwer

Auch Kai Schwabe zieht eine positive Bilanz: "Ich war schon früher alles andere als ein Wochenendvater, aber inzwischen bin ich meinen Kindern nochmal näher gekommen." Sein Jetzt-erst-recht-Gefühl lebt er aus, etwa bei einer ausgedehnten Fahrradtour mit allen drei Kindern, von Hamburg über Sylt nach Dänemark, drei Wochen Camping. "Das war wunderbar, so was hätten wir früher nie gemacht." Sorgen bereitet ihm eigentlich nur eines: Es fällt ihm schwer, eine neue Partnerin zu finden. "Die Kinder wirken da manchmal wie ein Schutzschild, alle Frauen denken doch, ich bin vergeben. Aber was soll ich machen – ich kann mir ja nun auch schlecht ein Schild mit der Aufschrift 'Alleinerziehender Vater' um den Hals hängen."