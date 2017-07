Fluss in Hildesheim führt mehr Wasser als je zuvor

Mit besorgten Blicken beobachtet die Feuerwehr in Hildesheim den Wasserstand des Flusses Innerste. Der Dauerregen der letzten Tage hat den Pegelstand stark ansteigen lassen. Nach Angaben der Feuerwehr führte der Fluss am Mittwoch so viel Wasser wie noch nie zuvor in der bekannten Geschichte. Mit Sandsäcken versuchen die Einsatzkräfte die Innerste in ihrem Bett zu halten. Doch die Lage ist unsicher, sagt der Sprecher der Feuerwehr Celle, Olaf Rebmann: "Also zur Not stagniert der Pegelstand, bzw. ist ganz leicht sinkend, aber wir müssen es weiter beobachten. Das kann auch mal zwischendurch sein. Das hat auch gerade erst aufgehört zu regnen. Es kann auch nur eine Momentaufnahme sein, so dass es halt wieder anfängt zu regnen, dann fließt natürlich noch mehr Wasser nach. Wir müssen halt schauen, die Stellen die jetzt ein bisschen markant sind, die wir mit unseren Sandsäcken schützen, müssen wir mal beobachten, weil durch die den anhaltenden Druck der auf dem Deich ausgeübt wird, wird ja auch teilweise der Deich aufgeweicht und das beobachten wir und bauen halt immer wieder mit Sandsäcken nach." Insbesondere in der Region rund um den Harz wurde die Lage am Mittwoch immer dramatischer, weil Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer traten. Der Landkreis Goslar rief Katastrophenalarm aus. Hochwasserwarnungen bestanden unter anderem auch für Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch in Berlin regnete es stundenlang ununterbrochen. Keller liefen voll und Bäume stürzten um. Derartige Starkregenfälle habe er noch nie erlebt, sagte ein erfahrener Feuerwehrsprecher.