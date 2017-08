Houston weiter überschwemmt - Lage bleibt angespannt

Die Lage im Süden des US-Bundesstaates Texas bleibt auch am Mittwoch angespannt. In der Millionenmetropole Houston sind weite Teile überschwemmt. Noch immer suchen Rettungskräfte nach Menschen, die von den Wassermassen eingeschlossen sind. In den vergangenen Tagen wurden bereits Tausende Menschen gerettet. Viele Notunterkünfte in der Stadt sind voll, die Behörden sind dabei weitere einzurichten für Zehntausende Menschen. Um Plünderungen zu verhindern hat die Metropole eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Außerdem sollen Polizisten aus anderen Regionen in der von Überschwemmungen heimgesuchten Stadt aushelfen. Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, den hochwassergeplagten Menschen in Texas finanzielle Hilfe zukommen zu lassen. Es werde sehr kostspielig, sagte Trump am Dienstag in den Katastrophengebieten. Er werde mit dem Kongress zusammenarbeiten, um ein Rettungspaket zu schnüren und die Folgen von Tropensturm "Harvey" zu beheben.