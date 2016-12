Hamburg, 27.12.2016 Der Sturm am zweiten Weihnachtsfeiertag hat in Hamburg insgesamt 68 Einsätze der Feuerwehr ausgelöst. Eine Sturmflut hatte in der Nacht zum Dienstag verschiedene Teile des Hafens in Hamburg unter Wasser gesetzt. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers 2,73 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Straßen im Hafengebiet sowie der Fischmarkt wurden davon überflutet. Am Dienstagmorgen waren die Überschwemmungen weitgehend wieder abgelaufen. Verletzt wurde niemand, hieß es weiter.