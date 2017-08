Tropensturm "Harvey" verwüstet Texas: Mindestens zwei Tote

Tropensturm Harvey hat im US-amerikanischen Bundesstaat Texas schwere Schäden angerichtet. Wie die Behörden mitteilten kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Mehr als 230.000 Menschen saßen nach Angaben örtlicher Versorger im Dunkeln. Der Sturm brachte immense Mengen an Regen mit sich und überschwemmte Häuser und Straßen. An der Küste des Staates deckte der Sturm viele Dächer ab, entwurzelte Bäume und beschädigte Autos. Dem Gouverneur von Texas zufolge sind rund 1800 Soldaten im Einsatz, um bei Rettungsaktionen und Aufräumarbeiten zu helfen. Der Sturm war in der Nacht zu Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern in der Stunde über die Küste von Texas hinweggefegt. Damit war "Harvey" der stärkste Sturm, der den Bundesstaat seit 50 Jahren heimgesucht hat. Harvey dürfte Texas noch tagelang in Atem halten, da er sich nur langsam fortbewegt. Laut Wetterforschern könnten die starken Regenfälle die gesamte nächste Woche andauern.