Hochwasser wandert Richtung Norden

In Wolfenbüttel sah es am Freitag an vielen Stellen so aus. Teile der Innenstadt wurden überflutet. Feuerwehr und andere Rettungskräfte mussten Keller leerpumpen und Sandsäcke schichten. Häuser mussten evakuiert werden. Die Anwohner wurden aufgerufen, ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Teilweise wurde auch der Strom abgeschaltet. "Wasser kam, wurde immer mehr. Und in der Nacht ist es so angestiegen, wir haben kaum geschlafen. Wenn Sie sich hier umgucken, Rosenwall, das Amtsgericht, das Gymnasium, der Schulhof ist vollgelaufen. Dann ist es wahrscheinlich auch in das eine Schulgebäude rein, weil das mit der Oker ziemlich gleichhoch liegt. Und wir sind alle am abpumpen und ausräumen demnächst, wenn das Grundwasser nicht mehr steigt." Das Hochwasser verlagerte sich am Freitag vom Harz in Richtung Norden. Davon sind vor allem die Unterläufe der Flüsse Leine und Oker betroffen. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sagte den Hochwasser-Opfern "unbürokratische Soforthilfe" zu.