Flugzeug fliegt mitten durch das Auge des Hurrikans "Irma"

Es sind beeindruckende Bilder – Wissenschaftler fliegen durch das Auge des Hurrikans Irma. Die "Hurricane Hunters" sind Teil des Amerikanischen Nationalen Hurrikan-Zentrums, das den Sturm auf die höchste Kategorie 5 der Hurrikan-Skala hochstufte. Es ist der stärkste Hurrikan im Atlantik, der je gemessen wurde.

Irma steuert auf die Karibik zu. Die Winde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern. Der Sturm bedroht die ganze Inselregion in den kommenden Tagen. Irma soll erst am Wochenende das US-Festland erreichen, doch der Gouverneur von Florida, Rick Scott, erklärt bereits in Erwartung des Hurrikans den Ausnahmezustand. Nach Hurrikan Harvey und der Verwüstung in Texas wollen die Einwohner kein Risiko eingehen und sichern sich Vorräte. Vor Einkaufszentren und Baumärkten bildeten sich teilweise lange Schlangen, auch Bilder von leergekauften Regalen waren zu sehen. Viele sicherten ihre Unterkünfte und verließen vorsorglich die betroffene Region.