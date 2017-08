Taifun Noru fegt über Japan hinweg

Der leidige Kampf mit dem Regenschirm war für die Einwohner der japanischen Großstadt Takamatsu zu Wochenbeginn an der Tagesordnung. Denn Taifun Noru näherte sich, wenn auch abgeschwächt, den Hauptinseln, mit sintflutartigen Regenfällen im stürmischen Gepäck. Auf dem Weg hat das Sturmsystem, das zuvor als bisher stärkstes des Jahres bezeichnet wurde, an Wucht verloren. Für Zentausende Menschen auf der Insel Shikoku wurden Evakuierungsanweisungen erlassen, rund 230 Flüge wurden annulliert. Am Sonntag gab es Meldungen über zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Taifun. Noru, was aus dem Koreanischen kommt und eine Art von Wild benennt, ist vor mehr als zwei Wochen entstanden und zog zunächst über die Nord-Pazifik-Region. Von der Kategorie fünf wurde der Sturm inzwischen hinuntergestuft zur Kategorie eins.