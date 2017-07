Kampf gegen Hochwasser geht weiter - Bundeswehr hilft per Hubschrauber

Hilfe aus der Luft für die Menschen in Silstedt. Einsatzkräfte versuchen, das Gelände nahe des Ortes im Landkreis Harz vor einer Überschwemmung zu schützen. Die Bundeswehr bringt per Hubschrauber riesige Sandsäcke, sogenannte Big Bags ins Hochwassergebiet. Der Bürgermeister von Silstedt, Karl-Heinz Mänz, schildert die Lage. "Hier ist ein Unwetter runter gegangen, das heißt Landregen mit 250 Millimeter auf dem Brocken. Und ist Unmengen an Wasser gekommen, Ufer weggebrochen, da oben einmal über gelaufen, hier weggebrochen und wir müssen das schützen denn ob das zweite Mal, sonst wäre er wieder übergelaufen und da ist seit heute Nachmittag die Bundeswehr hier mit Hubschraubern und sichert, was da ausgelaufen ist." Nicht nur der Ort in Sachsen-Anhalt kämpft gegen die Fluten. Im niedersächsischen Klein Düngen standen am Donnerstag ganze Straßenzüge unter Wasser. Zum Schutz der Ortschaft wurden 25.000 Sandsäcke verbaut.