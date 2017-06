Sommerwetter hat Deutschland fest im Griff

Bei dem Sommerwetter kann so mancher Luftsprünge machen. Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius haben Deutschland fest im Griff. In Frankfurt am Main und Umgebung drängten Anwohner ins Freie - zum Sonnen, Freunde treffen, Sport treiben oder Schatten suchen. "Für mich bedeutet das Wetter hier einfach das Schönste im ganzen Jahr, wie gesagt, Du bist draußen, du bist am Wasser, Schatten, genug trinken dann geht es super", so Alexander Maier. Sein Kumpel Matthias Kosiolek fügt hinzu: "Ja auf jeden Fall irgendwo nah ans Wasser, in den Schatten und dann die Freizeit genießen wenn man sie hat." Richtig - genug trinken, das ist die Hauptsache, vor allem bei körperlicher Betätigung, weiß auch Bauarbeiter Bruno Houdak: "Sehr schön, also muss man viel Wasser trinken und weiter mit Arbeit schaffen." Doch was der eine genießt, fürchtet der andere. Die Hitze, sie kann ernsthaft zu schaffen machen. Erika Schreiber verträgt die Sonne nicht, sagt sie. "Ich sitze im Schatten, weil ich die Sonne nicht so vertrage, ich habe auch schon ein gewisses Alter, und da meidet man die auch ein bisschen." Entwarnung oder auch Hoffnung können die Experten vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach geben. Andreas Friedrich weiß mehr über das Wetter der kommenden Tage: "Also in jedem Fall kann man jetzt schon von einem Hochsommer, sogar von einer Hitzewelle im Juni sprechen, denn wir erwarten gerade im Süden Deutschlands, da ist es am Montag schon 30 Grad gewesen, das diese Hitzewelle jetzt acht Tage anhält, also es kann jetzt wirklich acht Tage hintereinander über 30 Grad werden, sogar drei Tage und mehr 35 Grad und mehr, das ist für Juni schon eine extreme Hitzewelle und der Höhepunkt, so wie es heute aussieht, wird am Donnerstag passieren, da können es im Südwesten Deutschlands bis zu 37 Grad heiß werden." In diesen Regionen sind dann all diejenigen gut dran, die über eine Klimaanlage oder über ein schattiges Plätzchen im freien Verfügen.