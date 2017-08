Solche Aufnahmen kennt man sonst nur aus den USA, dieses Mal wurden sie allerdings in Russland aufgenommen. Dort waren während eines Sturmes am Dienstag gleich mehrere Wasserhosen zu beobachten. Sie entstehen, wenn kalte Luft über eine warme Wasseroberfläche zieht. Dann bildet sich eine Gewitterwolke. Seitliche Winde können die aufsteigenden warmen Luftmassen zum Drehen bringen. Dadurch bildet sich ein Wirbel, der Wasser, aber auch Fische mit nach oben reißen kann. Bei einer Wasserhose können Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern auftreten. Im Gegensatz zu Windhosen an Land sind Wasserhosen meist harmlos. Nur wenn ein Schiff oder ein Flugzeug direkt in den Trichter gerät, kann es gefährlich werden.