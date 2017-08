Hitzewelle lässt beliebte Gletscher-Piste schmelzen

Nach Skifahren sieht es hoch oben auf dem Stilfser Joch derzeit wirklich nicht aus. Die Hitze, die Italien in den vergangenen Wochen regelrecht zu schaffen gemacht hat, hat auch hier ihre Spuren hinterlassen, und zwar so sehr, dass die Sommer-Skipiste nun geschlossen wurde, Dauer unbekannt. O-Ton: "Wir hatten in den Alpen seit drei Jahren sehr wenig Schneefall", sagt der Leiter der Gletscher-Sommerskianlage, Umberto Capitani. "Und mit der extremen Hitze in den vergangenen beiden Wochen hatten wir einige Probleme an den höchsten Stellen des Gletschers, wo Sommer-Ski stattfindet." Die jüngste Hitzewelle, passenderweise mit dem Namen Luzifer belegt, hat Teilen Süd- und Südosteuropas Temperaturen von über 40 Grad beschert. Capitani zufolge wurden auch auf seinem Alpenpass, auf rund 3.000 Metern über dem Meeresspiegel, außergewöhnlich hohe Werte gemessen. Und so ging es für die Skifahrer am Freitag zum vorerst letzten Mal über die kaum noch weißen Hänge. Das Abschmelzen der Gletscher stellt ein Problem dar, dass bei weitem nicht nur auf dem Stilfser Joch zu beobachten ist. Neben dem drohenden Verlust von Süßwasserreserven erhöht sich dabei in den betroffenen Gebieten das Risiko von Geröllabgängen, eine Gefahr für die Menschen am und auf dem Gletscher.