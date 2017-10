Orkan Ophelia trifft auf Irland

Es sollte der schlimmste Sturm hier seit rund 50 Jahren werden: Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, als der Orkan Ophelia am Montag Irland erreichte. Vor allem die Südküste war betroffen. Zahlreiche Bäume und Strommasten wurden umgerissen. Die Wellen sollen bis etwa zehn Meter hoch gewesen sein. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. In der Nacht zuvor war der Sturm herabgestuft worden, der bis dahin noch als Hurrikan galt. Windspitzen erreichten laut irischem Wetterdienst Geschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde. Die direkten Auswirkungen auf das Wetter in Deutschland sind laut Deutschem Wetterdienst durch die weitere Abschwächung und die nördliche Zugbahn nur gering. Am Dienstag soll der Südwest- bis Westwind an der Nordsee und im Norden Schleswig-Holsteins zwar auffrischen, mehr als Windböen oder einzelne stürmische Böen sind aber nicht zu erwarten. Dies ist für Oktober nicht ungewöhnlich und letztlich kein Vergleich zu den Werten, die in Irland gemessen wurden.