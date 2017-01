Sturmflut trifft auf Ostseeküste

Hochwasser in an der Ostseeküste. Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht zu Donnerstag die Küstenregionen in Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Nach lokalen Medienberichten ist es die stärkste Sturmflut seit zehn Jahren. Sie war in vielen Orten wie hier in Wismar deutlich höher ausgefallen als ursprünglich vorhergesagt. "Naja, angekündigt war es ja. Aber dass es so hoch kommt, haben wir nicht geahnt. Also erst hieß es, 1,65 - es ist jetzt 1,77 über normalem Hochwasser. Das konnte keiner ahnen. Ein bisschen überrascht waren wir auch." "Wir waren gut vorbereitet diesmal. Sie haben auch gut gewarnt diesmal. Hat auch mit den Sandsäcken super geklappt. Die Stadträte haben gut gearbeitet. Das Wasser ist nicht zu hoch gekommen. Es war schon schlimmer." Anwohner sicherten Häuser und Gaststätten mit Spundwänden und Sandsäcken. Es kam es zu Überschwemmungen, Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen aber nicht verletzt. Am Donnerstag sollen die Wasserstände langsam wieder zurückgehen. Tief "Axel" zieht dann weiter nach Weißrussland.