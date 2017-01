Nach der stärksten Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit 2006 bewegten sich die Pegelstände am Donnerstagvormittag schon fast wieder auf einem normalen Niveau. Hier in Wismar liefen in der Nacht bei einem Pegelstand von über 1 Meter 80 im Hafenbereich der Altstadt einige Keller voll. Teile des Alten Hafens wurden überflutet. Nach Mitternacht waren die Wasserstände aber wieder zurückgegangen. Die Schäden hier - so ein erster Eindruck - halten sich in Grenzen. Anders als auf Rügen und Usedom, wo Berichten zufolge Teile der Steilküste abgebrochen sein sollen. Ursache für die Sturmflut waren das Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Wasserstand in der Ostsee. Jan Innecken, Eisenwarenhändler am Wismarer Hafen, ist noch einmal mit dem blauen Auge davongekommen: "Ja, also wir waren hier bis 0 Uhr 30 im Einsatz. Und Dank vieler Freunde, die mitgeholfen haben, konnten wir den Wasserstand niedrig halten im Laden. Zwei Pumpen liefen ständig durch. Und das hat einen Haufen gebracht. Ich bin dankbar den Freunden, die da geholfen haben." Am frühen Donnerstagmorgen zog Tief "Axel" über die Ostsee weiter nach Weißrussland. Noch lässt sich nicht abschätzen, wie hoch die entstandenen Schäden an den Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind.