Taifun "Hato" hat am Mittwoch für leere Straßen in Hongkong gesorgt. Der Sturm ist einer der stärksten der letzten Jahre. In Spitzen würden Windgeschwindigkeiten von 155 Stundenkilometern erreicht, teilten die Behörden mit. Sie warnten vor hohen Wellen und Überschwemmungen in einzelnen Bezirken. Windböen sorgten für erste Schäden und Rettungskräfte begannen mit Evakuierungen. Nach Angaben des Wetteramtes soll "Hato" etwa 50 Kilometer südlich an Hongkong vorbeiziehen.