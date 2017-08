Neben gewaltigen Niederschlägen und heftigen Überschwemmungen durch den Sturm Harvey im US-Bundesstaat Texas kam es auch zu weiteren lebensbedrohlichen Situationen: Diese Videoaufnahmen kommen von Arlene Gonzalez Kelsch aus Missouri City, in der Nähe von Houston. Und ihre Überraschung am Sonntag war enorm, als sie plötzlich in ihrem überfluteten Garten zwei Krokodile entdeckte. Wo diese Tiere herkommen ist nicht bekannt. Doch was Meteorologen wissen, ist dass die katastrophalen Niederschläge in Texas und Louisiana auch noch weitere Tage anhalten werden.