Tief Xavier fegt über Norddeutschland

Tief Xavier schlägt mit Orkanböen auf Niedersachsen. Sturm, Regen und fallende Temperaturen überall im Norden von Deutschland. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz und warnt in Hamburg Bewohner davor, ihre Häuser zu verlassen. Ein Baum stürzte auf ein Fahrzeug. Eine Person kam dabei ums Leben.



Schwere Unwetter trafen auch die Bahn. Zeitweise musste der komplette Zugverkehr im Norden eingestellt werden. Umgewehte Bäume, auf Gleisen oder in den Oberleitungen machten einen durchgehenden Bahnverkehr unmöglich . Auf offener Strecke befindliche Züge versuchten, noch den nächsten Bahnhof zu erreichen. Die Kettensägen sind im Dauereinsatz. Hindernisse werden mit Hilfe eines Reparaturzuges entfernt.



Mit dem Orkan kommt auch der Regen, der aber bis jetzt zu keinen größeren Überflutungen gesorgt hat. Die Feuerwehren rechnen noch in den nächsten Stunden mit weiteren Einsätzen.