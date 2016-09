Windgeschwindigkeiten von rund 130 Kilometern pro Stunde und heftiger Regen. Florida ist erstmals seit mehr als zehn Jahren von einem Hurrikan getroffen worden. "Hermine" traf am Freitag auf die Küste des US-Bundesstaates, dabei schwächte sich das Tief zu einem Tropensturm ab. Die zerstörerische Kraft war dennoch enorm. Auf ihrem Weg über die US-Golfküste richtete "Hermine" schwere Schäden an, Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Das lange Wochenende zum "Labor Day" Feiertag in den USA könnte auch in anderen Bundesstaaten ungemütlich werden. "Hermine" zieht die Atlantikküste in Richtung Norden hinauf. Flutwarnungen wurden von South Carolina bis nach Rhode Island heraus gegeben. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan Zentrums könnte der Sturm am Sonntag erneut hurrikanähnliche Stärke erreichen. Gefährlich ist "Hermine" laut Experten aber nicht nur wegen der starken Winde, sondern auch wegen der heftigen Regenmengen und Sturmfluten, die das Unwetter mit sich bringt.