Die Sommermonate Juni, Juli und August waren eine einzige Enttäuschung: Kaum mal längere Schönwetterphasen am Stück, zu kalt und regnerisch. Doch ausgerechnet jetzt, da wir auf den Herbst zusteuern, scheint sich eine Wende anzubahnen. Der September verspricht laut Meteorologen sehr warm und sonnig zu werden.

Schon in der kommenden Woche soll es wieder heiß werden. Hoch Johannes komme ab Dienstag nach Deutschland und bringe und viel Sonne, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Regional seien 30 bis 33 Grad möglich - und das bis zum Wochenende.

Allerdings könne "die ganz große Hitze" aufgrund des Sonnenstands nicht mehr erreicht werden, so Jung. "Die Nächte sind schon lang, dann kann die Luft auch immer wieder abkühlen." Bis wir wieder in Sommerlaune kommen, müssen wir allerdings noch wechselhaftes Wetter ertragen. Tief Maren bringt am Wochenende Wolken und immer wieder Schauer.