Seit vergangener Woche wurde gemutmaßt: Kommt jetzt der Extremwinter? Wird es in ganz Deutschland schneien und eisig kalt? Zum Start der neuen Woche sind die Aussichten doch deutlich weniger brisanter. Meteorologen sagen einen Wintereinbruch voraus - doch dieser wird weitgehend in den Gebirgen stattfinden. In den Niederungen werde es "zumeist zu mild für die Bildung einer Schneedecke", heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Dennoch warnen die Experten: Es kann in den nächsten Tagen frostig und glatt werden.

Im Alpenraum und in einigen Höhenlagen der Mittelgebirge hat die neue Woche bereits etwas Neuschnee gebracht. In der Nacht seien auf der Zugspitze etwa 26 Zentimeter gefallen, sagte eine Sprecherin des DWD. Drei Zentimeter Schnee habe es auf dem Brocken im Harz gegeben, auf der Wasserkuppe in der Rhön - dem höchsten Berg Hessens - waren es den Angaben zufolge zwei Zentimeter. In höheren Lagen seien die Temperaturen in der Nacht vielerorts unter null Grad gefallen.





Kaltes Wetter: Autofahrer müssen jetzt vorsichtig sein

Laut "DWD" könnte es in der Nacht zu Dienstag in der Nordhälfte kräftiger schneien. Sollte das der Fall sein, sei auch in den Niederungen die Ausbildung einer Schneedecke möglich. Die werde sich aber tagsüber nicht halten, heißt es. Ab Dienstag sei zudem mit Nachtfrost zu rechnen. Auf den Straßen kann es dann sehr glatt werden, weswegen Meteorologen zu erhöhter Vorsicht mahnen.

Wie lange bleibt dieser Mini-Wintereinbruch? Laut "DWD" im Bergland die gesamte Woche. In den Niederungen werde es ab Donnerstag etwas milder, Frost in der Nacht sei aber weiterhin möglich. "Autofahrer sollten also zumindest in den Frühstunden die gesamte Woche nur mit Winterreifen unterwegs sein", heißt es. Zum Wochenende rechnen die Experten mit Temperaturen zwischen zwei und 10 Grad.

Dauerfrost über Russland - bald auch bei uns?

"Der Dauerfrost bleibt weiterhin in Russland stecken und kommt erstmal nicht weiter nach Deutschland voran", sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal "wetter.net". "Sollte sich dieses Kältepolster zu uns nach Mitteleuropa in Bewegung setzen, dann könnte es in der Tat ganz schön kalt werden. Momentan ist davon aber nichts zu sehen."