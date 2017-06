Sturmtief Ingraban frustriert halb Deutschland

Regen, Starkregen, Noch mehr Regen: was zu Pfingsten die Menschen in vielen Teilen Deutschlands frustriert haben dürfte, setzt sich auch in den nächsten Tagen fort: dicken, dunklen Wolken folgt schauerartiger Regen, im schlimmsten Fall Gewitter und Hagelschauer. Schuld ist Turmtief Ingraban. So wie hier am Montag bei Leipzig, wo Autofahrer mit Sichtweiten unter 50 Meter kämpften, Radwege geflutet waren und über 25 Liter pro Quadratmeter Niederschlag fielen, soll es noch bis mindestens Donnerstag weitergehen. Diesmal vor allem im Westen und Nordwesten. Sturmtief Ingraban sorgt zusätzlich für Temperaturen um die zwanzig Grad und insgesamt herbstliche Winde. Statt Grillen am Gartenhaus heißt's eher Gewitter und Wartehäuschen.