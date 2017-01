Mit teilweise zweistelligen Minusgraden hält der Winter weite Teile Deutschlands im Griff. Im Sonnenschein zeigt sich die Winterlandschaft im bayerischen Oberau am Freitag besonders schön. Von vielen Autofahrern verlangten Eis und Schnee jedoch gesteigerte Aufmerksamkeit. Mit glatten Straßen musste nicht nur in Bayern gerechnet werden. Aufgrund der Schneefälle in den letzten Tagen haben die Behörden in Bayern auch auf eine erhöhte Lawinengefahr hingewiesen. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarteten für Freitag am Alpenrand starke Bewölkung, aus der es leicht schneien sollte. Sonst wurde bei meist nur geringer Bewölkung und viel Sonnenschein ein freundlicher Wintertag erwartet. Dabei herrsche nahezu im ganzen Land bei Werten zwischen 0 und -8 Grad leichter bis mäßiger Dauerfrost. Bei -18 Grad Celsius zeigte sich der Chiemsee bei Seebruck in Bayern besonders eindrucksvoll. Dem Wetterdienst zufolge waren am Freitag im Süden und Südosten Deutschlands Tiefstwerte zwischen -15 und -23 Grad zu erwarten.