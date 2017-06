Wo in Deutschland heute noch Unwetter und Gewitter drohen

Fronleichnam hat in weiten Teilen Deutschlands sommerlich begonnen - doch das bleibt nicht überall so. Weil sich Hoch "Barbara" im weiteren Tagesverlauf Tief "Ludger" beugen muss, drohen vor allem im Südwesten Unwetter, die mit Starkregen und Hagel einhergehen können. Am Freitag wird es dann überall deutlich kühler. Doch bereits am Samstag gehen die Temperaturen von Südwesten her wieder nach oben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.





Schauer und Gewitter im Westen und Südwesten

Am heutigen Donnerstag, der in manchen Bundesländern Feiertag ist, fließt von Südwesten immer stärkere subtropische Luft ein. Fast überall steigen die Temperaturen bei viel Sonne auf mehr als 25 Grad, nur direkt an den Küsten bleibt es kühler. Im Tagesverlauf nehmen dann die Wolken zu, die am Nachmittag und Abend dem Südwesten und Westen Schauer und Gewitter bringen. In der Nacht zieht die Front in die östlichen Landesteile ab.

Der Freitag bringt mit der Abkühlung teils stürmischen Wind an den Küsten. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 24 Grad, im Südwesten bis auf 26 Grad. Am Samstag geht die Temperatur von Südwesten her wieder nach oben. Am Sonntag können dort schon wieder hochsommerliche Werte erreicht werden.