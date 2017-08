Gewitter ziehen über Deutschland

Die aktuelle Vorhersage für Dienstag: Nach einem viel zu nassen Juli müssen sich die Menschen vielerorts in Deutschland auf weiteren Regen und neue Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Dienstag einen Tag mit teilweise extremem Wetter voraus, erwartet werden neben Gewittern und heftigem Regen auch Gluthitze. In Bayern seien örtlich Höchsttemperaturen bis zu 37 Grad möglich, sagte ein Sprecher am Montag. Der DWD gab zudem eine Hitzewarnung für den Südwesten, Süden und Südosten Deutschlands für Dienstag heraus.

Während die Menschen im Süden vor allem schwitzen dürften, ist der Himmel über dem Westen und Norden am Dienstag meist wolkenverhangen. Zeitweise rechnen die Meteorologen mit schauerartigem Regen. Im südlichen Teil Deutschlands sei von Mittag an mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Starkregen und Hagel seien ebenfalls möglich.

Berlin und Brandenburg drohten ebenfalls erneut Unwetter. Bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Hagelkörner mit einem Durchmesser von drei Zentimetern werden erwartet. Dazu rechnet der DWD mit Sturm- und Orkanböen mit Geschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde.

Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rechnen die Meteorologen mit erhöhter Unwettergefahr. In Teilen Nordrhein-Westfalens könnten Gewitter mit viel Regen eine unruhige Nacht von Montag auf Dienstag bringen.

In Baden-Württemberg soll es nach Gewittern und Behinderungen im Bahnverkehr zum Wochenstart erstmal ungemütlich weitergehen. Ein Sturm und Starkregen hatten am Sonntag mancherorts Bäume umstürzen lassen. In Offenburg und Baden-Baden hatten Hunderte Bahnreisende an den Bahnhöfen festgesessen. Nach Angaben der Bahn konnten betroffene Fahrgäste in Offenburg, Freiburg und Karlsruhe kurz nach Mitternacht ihre Reisen fortsetzen.