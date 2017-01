Wintertief "Egon" bringt vielerorts Straßenglätte

Wintertief "Egon" hat in der Nacht zum Freitag den Westen Deutschlands erreicht. Über Teile Nordrhein-Westfalens fegten Böen hinweg. Die befürchteten Schneemassen blieben am frühen Morgen allerdings aus. In Köln brachte das Tief zunächst nur Regen und Schneeregen. Der Winterdienst war dennoch auf den Strassen präsent. Im westlichen Münsterland warnte die Polizei vor erheblicher Straßenglätte und forderte Fahrer auf, vorsichtig zu fahren. Hier auf der A4 bei Köln hatten die LKW-Fahrer mit der Witterung zu kämpfen: O-TON LKW FAHRER ALEXANDER FRIESEN („Der vor mir stehende LKW ist am Rutschen und dementsprechend komme ich nicht mehr an dem vorbei. Dann muss ich stehen bleiben. Gott sei Dank kommen die anderen PKW Fahrer noch hier vorbei. Sie sehen, das bei dem Wetter. Ich frage mich nur eins: Warum kein Streufahrzeug uns entgegengekommen ist, nichts. In Köln ist alles frei. Da hätten sie ein paar Autos von oben hier hin schicken können.") O-TON LKW FAHRER CHRISTOPH KUBINSKI („Also meine Meinung, ich stehe hier schon eine halbe Stunde und da habe ich mehrere PKWs gesehen, die haben angehalten. Und dann natürlich die Schwergewichtler wie LKWs, wenn die auf dieser Glätte stehen bleiben, dann haben die wieder Probleme neu zu fahren und zu starten. So ist das. Der eine ist stehen geblieben, PKWs kommen vorbei. Leider ist es für LKW zu eng und dann warten wir bis uns einer hilft.") Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die kommenden Tage Orkanböen von bis zu 140 km/h vorhergesagt, die weiten Teilen des Landes starke Niederschläge und große Mengen Neuschnee bringen sollten. Der Wind sollte im Süden Deutschlands und in den Hochlagen am stärksten sein. Schnee sagen die Wetterexperten vor allem für den Norden und die Mitte Deutschlands voraus.