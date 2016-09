Wichtigste TV-Preise werden in USA vergeben

Los Angeles - Schauspieler, Produzenten, Fans und Kritiker warten mit Spannung auf die Verleihung der Emmy Awards und damit die wichtigste TV-Auszeichnung des Jahres. Beste Chancen haben die Fantasyserie «Game of Thrones» und die Dokudrama-Reihe «The People v OJ Simpson» über die Anklage von Football-Star O.J. Simpson in einem Mordfall. «Game of Thrones» ist für 23, «OJ Simpson» für 22 Auszeichnungen nominiert. 18 Mal ist zudem das lakonische Krimi-Drama «Fargo» nominiert, 17 Mal die Politsatire «Veep».