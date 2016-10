Bienen leisten Erstaunliches, um an Futter zu kommen

Ähnliche Experimente kennt man bei Affen und Vögeln. Dass auch Bienen zu so etwas in der Lage sind, ist aber neu. Wissenschaftler ist es gelungen, die Insekten so zu trainieren, dass sie an einer Schnur ziehen, um an Futter zu kommen. Und noch erstaunlicher: Offenbar sind die Bienen in der Lage, das Gelernte an andere Bienen weiterzugeben. Nach Angaben der Wissenschaftler der Queen Mary Universität in London beweisen diese Bilder, dass auch Insekten derartige Aufgaben lösen können. Und diese Fähigkeiten über mehrere Generationen weitergeben. Dies führt zu der Annahme, dass diese Fähigkeit kein Alleinstellungsmerkmal der Menschen ist. Sondern auch bei Tieren weit verbreitet. Die kulturelle Überlieferung ist kein unverwechselbares Merkmal des Menschen, heißt es von den Wissenschaftlern, die die Bienen trainiert haben. In der Untersuchung war es ihnen nach eigenen Angaben gelungen, 23 von 40 Bienen so weit zu bringen, dass sie an den Schnüren zogen, um an das Futter zu kommen. Bei den Bienen, die kein Training bekommen hatten, schafften das nur zwei von 110. Bei den Bienen, die die anderen Bienen beim Training beobachtet hatten, konnten 60 Prozent später die gleiche Technik anwenden. Wenn man eine trainierte Biene in einen Bienenstock steckte, verbreitete sich das Spezialwissen der Biene dort schnell. Die Wissenschaftler waren davon mehr als beeindruckt. Sie wollen jetzt der Frage nachgehen, wie es die Bienen schaffen, solche Aufgaben zu lösen. Und dass, obwohl ihr Gehirn nur sehr klein ist.