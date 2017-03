Ein Mann aus Brasilien gönnte sich ein paar Bierchen zu viel und schlief promt auf dem Rücken seines Pferdes ein. Das wusste aber zum Glück sofort, was jetzt zu tun ist. Sicherlich nicht das erste Mal, dass sich sein Besitzer ein paar Drinks zu viel gönnte. Jedenfalls reagiert er souverän, als vorbeifahrende Autofahrer ihn ansprechen. Er versucht zu zeigen, dass bei ihm alles okay ist. Doch so richtig gelingt es ihm nicht. Nachdem er den Kopf vom Hintern seines Pferdes gehoben hat, kann er sich nur kurz aufrecht im Sattel halten. Dann kippt der Brasilianer nach vorne und bleibt regungslos auf dem Pferderücken liegen. Bleibt zu hoffen, dass er es am Ende zumindest noch aus dem Sattel und in sein Bett geschafft hat.