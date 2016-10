Der Nobelpreis für Chemie geht 2016 an drei Wissenschaftler, die in den USA, Frankreich und den Niederlanden arbeiten. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch mit: „Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat beschlossen: O-TON (ENGLISCH): "The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in chemistry jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart und Bernard Feringa for the design and synthesis of molecular machines." Die Forscher Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart und Bernard Feringa beschäftigen sich mit der Entwicklung sogenannter molekularer Maschinen. Dabei handelt es sich um Moleküle, die wie kleine Motoren oder Muskeln funktionieren.