Was machen vier Chinesen 200 Tage in diesem Bunker?

Diese chinesischen Studenten schwören, dass sie ihr Bestes geben wollen. In den nächsten 200 Tagen werden sie hinter den Stahltoren eines Bunkers eingeschlossen sein. Zum Wohle der chinesischen Raumfahrt. Und um künftigen Astronauten zu helfen, lange Zeit auf entfernten Planeten zu verbringen. Der 25-jährige Liu Guangshui ist dabei: "In den vergangenen zwei Jahren haben alle Team-Mitglieder an diesem Experiment teilgenommen. Nachdem ich jetzt ausgewählt wurde, freue ich mich auf die Arbeit. Nachdem wir reingegangen sind, wird uns unsere Psyche sicherlich vor Herausforderungen stellen. Die Zeit ist sehr lang." Ziel des Projektes ist es, ein eigenes, geschlossenes Ökosystem zu schaffen, das alle menschlichen Bedürfnisse befriedigen kann. Und es ermöglichen soll, sich selbst zu versorgen. Die Studenten müssen sich als Farmer, Techniker und Problemlöser bewähren. Und damit klar kommen, für lange Zeit auf Freunde und Familien zu verzichten, sagt die Chefwissenschaftlerin Liu Hong: "Verglichen mit der Außenwelt ist es eine sehr begrenzte Umwelt. Wenn man sehr lange in so einer Umgebung verbringt, kann das psychische Probleme bereitet. Ein Forschungsgegenstand konzentriert sich genau darauf." Der chinesische Präsident Xi Jinping will, dass China eine Raumfahrt-Weltmacht wird. Bis spätestens im Jahr 2036 sollen chinesische Austronauten auf dem Mond sein. Die Studenten in Peking sollen ihnen den Weg dahin bereiten.