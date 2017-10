Fridtjof Nansen wäre heute 156 Jahre alt geworden. Er zählt zu den größten und bemerkenswertesten Persönlichkeiten der norwegischen Geschichte. Er wurde im heutigen Oslo geboren, studierte zunächst Zoologie. Fridtjof Nansen war in seinem Leben jedoch vieles: Unter anderem Philanthrop, Abenteurer, Wissenschaftler und Friedensnobelpreisträger. Er starb am 13. Mai 1930 in Lysaker in Norwegen.

Hier sind fünf bemerkenswerte Fakten über Fridtjof Nansen:

Nansen war der erste Bezwinger des grönländischen Inlandeises. Auf Langlaufskiern und mit minimalem Gepäck legte er er 1888 rund 560 Kilometer von der Ost- zur Westküste zurück.

1893 ließ er sich mit einem selbstkonstruierten Schiff, der "Fram" im arktischen Packeis einfrieren. Er wollte über den Nordpol zum Nordatlantik driften und so seine Theorie von der "Eisdrift" zu untermauern. Der Plan scheiterte, Nansen machte sich in der Folge mit seinem Begleiter zu Fuß zum Nordpol auf. Auch dieses Vorhaben war nicht von Erfolg gekrönt.

Fridtjof Nansen wirkte unter den Eindrücken des Ersten Weltkriegs auch als Diplomat und Philanthrop: Er sammelte Hilfen gegen die russische Hungersnot 2017 und setzte sich für die armenische Bevölkerung ein. Außerdem hatte er die Idee für den sogenannten Nansen-Pass: Das von 52 Regierungen anerkannte Dokument erlaubte es staatenlosen Flüchtlingen auszuwandern und sich anderswo niederzulassen. 1922 wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen.

Als sich der verheiratete Nansen 1928 in eine US-Journalistin verliebte, schickte er ihr nicht nur Liebesbriefe, sondern auch zwei Aktfotos über den Atlantik. Die norwegische Zeitung Aftenposten veröffentlichte die Aufnahmen im Jahr 2011 und sorgte damit für Empörung in der Leserschaft.

Im Jahre 1999 wurde er von den Lesern derselben Zeitung bereits zum "Norweger des Jahrhunderts" erkoren.