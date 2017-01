Google ehrt Flugpionierin Bessie Coleman

Das Google Doodle bezeichnet die grafische Umgestaltung des Google-Logos auf der Startseite der Suchmaschine. Auf diese Weise werden immer wieder große Persönlichkeiten geehrt. An diesem Donnerstag zeigt das Logo ein Bild der amerikanischen Flugpionierin Bessie Coleman anlässlich ihres 125. Geburtstags - und nutzt die Reichweite des Unternehmens für die Anerkennung einer fast vergessenen Frau.

Fullscreen

Google Doodle für erste schwarze Pilotin

Als Bessie Coleman am 26. Januar 1892 in Texas geboren wurde, war die Luftfahrt noch etwas für Helden. Weiße Männer schraubten sich in fragilen Kisten in atemberaubende Höhen und ließen die breite Bevölkerung staunend am Boden.



Bessie Colemans Leben begann fernab dieser Träume im amerikanischen Süden, der von brutaler Rassentrennung dominiert wurde. Auf einer Baumwollfarm lebte sie mit ihren Eltern und zwölf Geschwistern, half ihrer Mutter bei der Hausarbeit und besuchte eine der ärmlichen Schulen für schwarze Kinder. Schon früh erkannte man ihr Talent für Mathematik.

Im Zuge der "großen Wanderung", die tausende Afroamerikaner in die großen Städte des Nordens zog, ging Bessie Coleman nach Chicago. Sie arbeitete in einem Friseursalon und hörte die heroischen Geschichten der Luftfahrt. Es war der Beginn eines großen Traums.



Amerikas Flugschulen ließen Coleman nicht fliegen

Um das Fliegen zu lernen, bewarb sich Coleman an sämtlichen Flugschulen des Landes, doch als schwarze Frau stand sie überall vor verschlossenen Türen.



Mit der Unterstützung von Robert S. Abbott, dem Herausgeber einer bekannten afroamerikanschen Wochenzeitung, lernte Bessie Coleman französisch und reiste schließlich 1920 nach Frankreich, um dort ihre Pilotenausbildung zu absolvieren.

Als sie zehn Monate später in New York vom Ozeandampfer Manchuria steigt, ist sie bereits eine Sensation. "Wissen Sie, dass Sie gar nicht gelebt haben, wenn Sie noch nie geflogen sind?" fragt sie die am Kai wartenden Reporter.



Eine Frau mit einer Mission

"Brave Bessie" kehrte in ihr Heimatland zurück um als Schaufliegerin zu arbeiten. Als erste afroamerikanische Pilotin wurde sie zu einem Vorbild der schwarzen Bevölkerung: "Ich will den Neger für das Fliegen interessieren und so auf die Weise, für die ich am besten gerüstet bin, zum Aufstieg der farbigen Rasse beitragen."

Bessie Coleman war der Inbegriff von Moderne, Technik und Zukunft, von der Loslösung der afroamerikanischen Bevölkerung aus den Zwängen der Rassentrennung. Auf Jahrmärkten und Flugschauen erstaunte sie das Publikum mit tollkühnen Kunststücken und zeigte, dass Hautfarbe und Herkunft nichts darüber aussagen, zu was wir fähig sind.

Mit gerade einmal 24 Jahren hatte sie ihren Traum vom Fliegen verwirklicht. Von der Baumwollfarm in den Friseursalon nach Chicago, weiter nach Frankreich und zurück in die Heimat. Der Weg von Bessie Coleman war ein harter, aber sie wollte noch weiter. Jede schwarze Frau und jeder schwarze Mann sollte das Fliegen lernen können, ihr Ziel war die Gründung einer amerikanischen Flugschule für Afroamerikaner.



Plötzlicher Tod und Fortbestand eines Traums

Doch das Leben der Bessie Coleman nahm ein plötzliches Ende. Im Frühjahr 1926 bereitete sie sich zusammen mit ihrem Mechaniker und PR-Agenten William Wills, der am Steuer saß, auf eine Flugshow vor. Weil Colemann für den darauffolgenden Tag einen Fallschirmsprung plante, verzichtete sie auf den Sicherheitsgurt, lehnte sich aus dem Cockpit und begutachtete das Terrain.

Als Wills einen Sturzflug durchführte, gelang es ihm nicht, das Flugzeug wieder in die horizontale Lage zu bringen. Stattdessen geriet das Flugzeug ins Trudeln und stürzte ab. Etwa 600 Meter über dem Boden wurde Bessie Coleman aus dem Cockpit geschleudert und starb beim Aufprall. Das Flugzeug ging nach dem Absturz in Flammen auf und beendete auch das Leben von William Wills.

Wie eine spätere Untersuchung des Wracks ergab, war wohl ein eingeklemmter Schraubenschlüssel in der Steuerungsmechanik Auslöser des Absturzes.

In Gedenken an die Flugpionierin Bessie Coleman wurden in den Folgejahren zahlreiche Flugschulen für Afroamerikaner gegründet. 1931 flog eine Gruppe schwarzer Piloten erstmals zu ihren Ehren über das Grab auf dem Lincoln-Friedhof in Chicago. Die Tradition wurde alljährlich fortgesetzt.