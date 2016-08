Ob Müsli, Saft oder ein vermeintlich gesunder Milchsnack für die Pause zwischendurch - viele Lebensmittel enthalten reichlich Zucker. 30 Kilo Haushaltszucker nimmt jeder Deutsche jährlich zu sich, berichtete Frank Plasberg gestern in der Talksendung "Hart aber fair", die sich mit der Frage "Der Feind in meinem Essen - wie ungesund sind Zucker und Co.?" beschäftigte.

Als Dickmacher bekannt, sind gesüßte Getränke wie Eistees, Cola oder Limo. Auch wenn die Hersteller immer wieder versuchen, ihren Getränken einen natürlichen und gesunden Anstrich zu geben: Auch die Stevia-Variante von Coca-Cola ist mitnichten ein kalorienarmes Getränk. Sie bringt es in ihrer überarbeiteten Version immer noch auf knapp 25 Gramm Zucker pro halbem Liter. Anders ausgedrückt: Etwa acht Zuckerwürfel stecken in einer 0,5 Liter Flasche. Gesund geht anders.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sollte, wer sich gesund ernähren will, nicht mehr als zehn Prozent seiner täglichen Kalorien in Form von Zucker zu sich nehmen. Noch besser sei es, die Zuckerzufuhr auf fünf Prozent zu reduzieren. Das entspricht höchstens 25 Gramm und steckt in etwa sechs Teelöffeln pro Tag. Mit einer einzigen 0,5 Liter Flasche "Coca-Cola Life" hätte man den Tagesbedarf an Zucker schon erreicht.

Mit den verschärften Richtlinien will die WHO die weltweite Übergewichtsepidemie stoppen. Denn der Zuckerkonsum ist in den meisten Ländern viel zu hoch. Neben Übergewicht und Fettleibigkeit drohen auch andere Krankheiten, etwa Karies. Wer zu viele Pfunde auf die Waage bringt, hat zudem ein höheres Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, auf den Zuckerkonsum zu achten.

Besonders gut gelingt dies, wenn man auf Limo und Co. verzichtet - oder diese nur in Maßen genießt. Denn die gesüßten Getränke sind wahre Zuckerbomben, wie die folgenden Beispiele zeigen. Oder hätten Sie gedacht, dass es ein Kinderfruchtsaftgetränk in einem einzigen Glas auf zehn Zuckerwürfel bringt?