Ein ungewöhnliches Signal aus dem Weltraum löst Spekulationen über außerirdisches Leben aus. Es stammt von einem Stern in der Herkules Konstellation, 95 Lichtjahre von der Erde entfernt. Aufgezeichnet hat es die russische Akademie der Wissenschaften und zwar schon vor einem Jahr. Doch erst jetzt teilte sie den ungewöhnlichen Fund den Kollegen des SETI-Projekts mit, die im Weltraum nach Hinweisen auf außerirdische Zivilisationen suchen. Die Radioteleskope des SETI wurden daraufhin auf das betreffende Sternsystem gerichtet. Doch bislang konnte kein neues Signal eingefangen werden, sagt Seth Shostak, Astronom am SETI. O-TON SETH SHOSTAK, ASTRONOM AM SETI: "Es gibt noch die kleine Change, dass die Außerirdischen uns nur in bestimmten Abständen anfunken, also alle zwei Monate, alle zwei Jahre oder alle zwei Wochen. Wenn man also nur zufällig ein Signal einfängt, ist es recht unwahrscheinlich, es noch mal aufzunehmen. Es könnte sich also lohnen, sich das Sternensystem in Zukunft noch mal anzuschauen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass uns hier ET anruft." Im Moment geht das SETI davon aus, dass es sich nur eine Funkstörung handelt, die von der Erde stammt. Trotzdem soll das Signal im September auf einem Astrologenkongress diskutiert werden.