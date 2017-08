Der Start der Ariane-Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou am Dienstag verlief problemlos. An Bord der Rakete waren zwei Satelliten. Einer davon soll vom italienischen Militär genutzt werden. Der andere Satellit soll von einer französisch-israelischen Forschungsgruppe genutzt werden, die die Vegetation auf der Erde untersuchen will. Der Flug der Rakete dauerte rund eineinhalb Stunden. Der Start am Dienstag war der achte einer Ariane-Rakete in diesem Jahr. Anfang September ist die nächste Mission geplant.