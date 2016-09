Seltener Blick auf einen Giganten. Die Nasa-Sonde "Juno" hat ihre ersten Aufnahmen vom Jupiter zu Erde geschickt. Rund zwei Monate, nachdem die Raumsonde den Orbit des größten Planeten unseres Sonnensystems erreicht hat. Laut der US-Weltraumbehörde entstanden die Aufnahmen am 27. August. Zuvor hatte Juno den Gasriesen 36-mal umrundet. Vor fünf Jahren war die Sonde von Florida aus ins All gestartet. Juno ist nach der Nasa-Sonde "Galileo" erst der zweite Raumflugkörper, der Jupiter aus einem Orbit unter die Lupe nimmt. Andere US-Sonden haben den Planeten und dessen Monde nur aus dem Vorbeiflug untersucht. Die faszinierenden Aufnahmen von Juno zeigen unter anderem Polarlichter auf dem Gasplaneten. Die Mission im Jupiter-Orbit ist auf rund 18 Monate angesetzt. Nach ihrer letzten Umrundung wird die Sonde in die Atmosphäre des Gasriesen eintauchen und verdampfen.