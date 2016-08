Seit über einem Jahrzehnt umkreist die Nasa-Raumsonde "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO) den Roten Planeten – und funkt immer wieder beeindruckende Aufnahmen an die Erde. Erst kürzlich hat die US-Raumfahrtbehörde mehr als 1000 Fotos aus dem All veröffentlicht, die den Planeten scheinbar aus nächster Nähe zeigen. Auf den Bildern zu sehen: tiefe Krater, verzweigte Grabensysteme und Schluchten, die an riesige Würmer erinnern.

Nasa plant 2020 noch einen Mars-Rover

Die Aufnahmen sind faszinierend – und erfüllen einen wichtigen Zweck: Sie helfen, die Oberfläche des Planeten zu kartografieren und mögliche Landeflächen für künftige Mars-Rover ausfindig zu machen. Im Jahr 2020 will die Nasa neben Curiosity einen weiteren Roboter auf dem Mars schicken. An Bord des Rovers: Messinstrumente, die die Oberfläche des Planeten untersuchen sollen.