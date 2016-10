Existiert außerirdisches Leben im All? Und wenn ja: Wie könnten unsere kosmischen Nachbarn von uns erfahren? In den Siebzigerjahren beschäftigte sich ein Wissenschaftlerteam der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit diesen Fragen und beschloss, Schallplatten mit irdischen Geräuschen in das Weltall zu schießen. Die Hoffnung: Sollten Aliens die Grußbotschaften abhören, könnten sie über die Existenz menschlichen Lebens erfahren und in Kontakt mit der Menschheit treten.

"Besucht uns, wenn Ihr Zeit habt"

Die Sonden Voyager 1 und 2 tragen jeweils eine goldene Schallplatte mit dem Titel "The Sounds of Earth" an Bord. Beide wurden 1977 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in den Weltraum geschossen. Auf den vergoldeten Kupferscheiben sammelten die Forscher irdische Geräusche und Fotos, die das Leben auf unserem Planeten näher beschreiben sollen. Grußbotschaften in 55 Sprachen sind darunter, etwa die Worte "Freunde des Weltraums, wie geht es Euch. Habt Ihr schon gegessen? Besucht uns, wenn Ihr Zeit habt" in chinesischer Sprache. Auch 115 Fotos sind auf den Platten gespeichert, 90 Minuten Musik sowie verschiedenste Geräusche, etwa das Pfeifen von Wind, das Knattern eines Traktors oder das Weinen eines Babys. Die Nasa hat auf ihrer Seite eine Liste mit allen Bild- und Audiodateien veröffentlicht.

Seit nunmehr 40 Jahren schwirren die Sonden durchs All. Voyager 1 befindet sich derzeit im interstellaren Raum, rund 20,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Voyager 2 dagegen liegt leicht zurück und befindet sich in der Heliosphäre, den letzten Ausläufern unseres Sonnensystems. Auch wenn die Platten bislang unbeantwortet blieben, so haben sie zumindest einen Rekord sicher: Keine von Menschen gefertigten Objekte sind so weit in den Weltraum vorgedrungen.

"Alien-Soundtrack" für 98 Dollar

Pünktlich zum Jubiläum gibt es den "Alien-Soundtrack" nun auch zu kaufen - und zwar über die Crowdfunding-Plattform "Kickstarter". Für 98 Dollar können sich Voyager-Fans mit einem Golden Record-Set eindecken. Darin unter anderem enthalten: Drei transparente goldfarbene Schallplatten mit allen Audiodateien der Originale und ein Buch mit Bildern der Mission. Die Musikstücke sind zusätzlich zum digitalen Download verfügbar, darunter Symphonien von Bach und Beethoven oder ein peruanisches Hochzeitslied.



Die Aktion des US-Amerikaners David Pescovitz ist ein großer Erfolg: Bislang unterstützten die Neuauflage des Klassikers rund 7000 Menschen, insgesamt spendeten sie rund 875.000 US-Dollar. Gefordert war ursprünglich nur ein Viertel der aktuellen Summe, rund 198.000 US-Dollar. Die ersten Platten könnten im April 2017 ausgeliefert werden.

Kritik an Voyager-Mission

Die Voyager-Mission fasziniert die Menschheit seit Beginn an, doch wurde im Laufe der Jahrzehnte auch vielfach kritisiert. So bemängelte der Biologe Heinrich Karl Erben, dass die Botschaften auf den Platten zu einseitig seien - Hinweise auf kriegerische Auseinandersetzungen und hungernde Kinder würden fehlen.

Auch der britische Star-Physiker Stephen Hawking äußerte sich in der Vergangenheit kritisch über eine aktive Kontaktaufnahme zu Aliens: Anstatt zu versuchen, mit ihnen zu kommunizieren, sollte die Menschheit lieber alles daran setzen, eine Kontaktaufnahme zu verhindern, erklärte Hawking laut BBC. "Würden uns Aliens eines Tages besichtigen, würde das Ergebnis wohl der Landung von Columbus in Amerika entsprechen - und das ist für die Einheimischen nicht gut ausgegangen."