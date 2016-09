Um Ihre Schuhe zu imprägnieren, brauchen Sie nicht etwa ein teures Spray, es reicht lediglich ein Teelicht. Zunächst muss die Kerze aus der Aluschale raus, dann reiben Sie den Schuh mit dem Wachs gut ein, dass eine schimmernde Oberfläche entsteht.

Gehen Sie nun mit dem Fön drüber, so schmilzt das Wachs und zieht in den Stoff ein und so kriegen wir am Ende erst den Abperleffekt.