Geniale Technik: Was die Menschheit von Marienkäfern lernen kann

Jahrelang haben Forscher gerätselt, wie der Marienkäfer seine langen Flügel unter die schützenden Deckflügel bekommt. In Sekundenschnelle wechselt das Insekt vom Fliegen zum Krabbeln. Dabei werden die filigranen Flügel sicher unter den durch Chitin gehärteten Elytren, den Deckflügeln mit den berühmten Flecken, verstaut. Der japanische Wissenschaftler Kazuya Saito scheint das Geheimnis gelüftet zu haben. "Wenn man die Struktur der Flügel beobachtet, denkt man, dass der Klappmechanismus sehr komplex sein muss. Ich dachte auch zunächst, dass ich einen komplexen Mechanismus mit Gelenken entdecken würde. Aber ich stellte eine sehr einfache Struktur und Flügeln ohne Gelenke fest." Die Forscher pflanzten einigen Versuchstieren transparente Deckflügel aus Kunststoff ein, um den Faltmechanismus in Aktion zu erleben. Sie stellten fest, die Marienkäfer nutzen die Kante und die untere Oberfläche der Deckflügel, um die Flügel entlang spezieller Linien zusammenzufalten und zu verstauen. Hebebewegungen des Unterleibs helfen dabei. Die Forscher der Universität Tokio sehen für die Falttechnik großes Potenzial. "Solarmodule für Satelliten oder Großraumantennen müssen kompakt sein, wenn sie in den Weltraum befördert werden. Dieser Bereich gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es werden zunehmend bessere Klappmechanismen benötigt." Die Erkenntnisse könnten aber auch alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Regenschirmen und Fächern zugutekommen.